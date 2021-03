Além de estar aberto em horário proibido, o imóvel se encontra irregular, sem alvará de funcionamento ou licença para realizar eventos Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 08/03/2021 18:10

SÃO GONÇALO - A Prefeitura interditou uma casa de eventos em Neves, na noite de ontem (domingo 7), depois de flagrar mais de mil pessoas durante um show de samba. O responsável pela festa, que alugou o imóvel, foi multado. O público foi orientado a deixar o local, sem incidentes. Além de estar aberto em horário proibido, o imóvel se encontra irregular, sem alvará de funcionamento ou licença para realizar eventos.

A poucos metros do estabelecimento, chamado Recanto da Pedra, na Rua Maurício de Abreu, um bar também causava aglomeração e foi notificado por estar funcionando em descumprimento ao decreto que determinou o fechamento de bares e restaurantes da cidade às 18 horas até o dia 11 de março, dentro das medidas para reduzir a transmissão do novo coronavírus.

Desde a última sexta-feira, o município está realizando fiscalizações noturnas em bares e restaurantes da cidade, numa ação integrada que envolve as secretarias de Saúde e Defesa Civil, através da Vigilância Sanitária, Ordem Pública, Meio Ambiente e Transportes, além do apoio da Polícia Militar (7º BPM). O secretário municipal de Ordem Pública, major David Ricardo Gonçalves Costa, assegurou que as fiscalizações continuarão ao longo da semana. Ele explicou que as medidas visam proteger a vida dos gonçalenses neste momento em que a pandemia de Covid-19 vem causando um número maior de mortes na região metropolitana e no país.

"Nos últimos dias, não tivemos maiores problemas em garantir o cumprimento do decreto. A maioria das pessoas está entendendo a necessidade de obedecer as regras de não aglomeração. O que vimos aqui é um total desrespeito à vida e não iremos permitir que estas festas clandestinas continuem a ser realizadas", garantiu.

Os agentes estão fazendo rondas e percorrendo os bairros com maior concentração de bares e restaurantes, entre eles Pacheco, Nova Cidade, Parada 40, Trindade e Mutondo.