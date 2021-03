São Gonçalo

Após um ano, cerca de 36 mil alunos voltam às escolas em São Gonçalo

Secretaria de Educação iniciou a segunda fase do sistema híbrido, com a recepção dos alunos. As aulas serão realizadas em revezamento de grupos, dividindo 50% dos estudantes em cada modelo de ensino, presencial e remoto

Publicado há 14 horas