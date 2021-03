Ao todo, a cidade vacinou com a primeira dose 47.587 pessoas e outras 14.665 pessoas com a segunda dose Divulgação

Publicado 11/03/2021 07:00 | Atualizado 11/03/2021 08:27

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde retirou da Coordenação Geral de Armazenamento (CGA) do Governo do Estado, no Barreto, em Niterói, mais 7,5 mil vacinas CoronaVac para a primeira dose e outras 1.260 para segunda dose, para atender os idosos a partir de 77 anos que começam a ser imunizados nesta quinta-feira (11) em oito pontos de vacinação, três deles com drive-thru, das 8h às 17h, espalhados pela cidade.

Além dos idosos, também recebem as doses os profissionais da saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais locais ou que moram na cidade e atuam em hospitais de fora. São eles: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

A segunda dose da CoronaVac será aplicada a idosos e funcionários da saúde com mais de 21 dias de vacinados. Todos devem apresentar o comprovante da primeira dose da vacina CoronaVac aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Do contrário, ou mediante apresentação de comprovante de outra cidade, a pessoa não será imunizada. Já os que receberam o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, e ainda não está disponível.

Idosos acamados com mais de 80 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Parentes e responsáveis de acamados ou com mobilidade reduzida, com mais de 79 anos, que não são atendidos pelo programa, podem procurar unidades de saúde mais próximas de suas residências para cadastrar o idoso para receber a vacina delivery, que para este público já estão reservadas, só dependendo da disponibilidade das equipes.

A população pode acompanhar a campanha de vacinação na cidade pelo site www.saogonçalo.rj.gov.br e pelas redes sociais da Prefeitura.

Ao todo, a cidade vacinou com a primeira dose 47.587 pessoas, sendo 22.298 trabalhadores da saúde, 22.228 idosos com mais de 78 anos, 1.617 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas e 1.339 acamados. Até esta quarta-feira (10), 14.665 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.

Locais de vacinação, de segunda a sábado, das 8h às 17h:

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Ginásio do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

Pontos com drive-thru:

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves

– Umpa Nova Cidade

Público-alvo e documentação solicitada para a primeira dose:

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Profissionais de saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo: identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Idosos (idades definidas de acordo com o calendário): identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.