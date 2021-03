A inclusão de São Gonçalo foi um pedido feito pessoalmente pelo secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, durante audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o deputado federal Carlos Jordy, no dia 2 de fevereiro, em Brasília Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 11/03/2021 10:00

SÃO GONÇALO está entre as 74 cidades do país que deverão ser escolhidas pelo governo federal para receber uma escola cívico-militar este ano. O Ministério da Educação confirmou que a cidade foi pré-selecionada para a implementação do programa. A inclusão de São Gonçalo foi um pedido feito pessoalmente pelo secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas, durante audiência com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, e o deputado federal Carlos Jordy, no dia 2 de fevereiro, em Brasília.

Apenas seis municípios do estado do Rio de Janeiro estão na relação divulgada. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim) oferece um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa, envolvendo o corpo docente da escola e apoio de militares federais e estaduais. O objetivo é garantir um ensino de qualidade, nos moldes dos colégios militares do Exército, das Polícias e dos Corpos de Bombeiros.

Publicidade

Segundo o secretário Douglas Ruas, uma unidade da rede municipal de Educação que já está em funcionamento iria adotar a nova metodologia de ensino. Ele explicou que os militares realizarão atividades de apoio, ao lado dos professores e profissionais da Educação, que continuarão responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico. A escola a ser escolhida passará por adequações que forem necessárias para a implementação do sistema cívico-militar.

“O governo do Capitão Nelson espera com alegria por essa conquista. A adoção da escola cívico-militar é um desejo do prefeito, que me pediu especificamente para buscar a parceria com o governo federal e garantir a implantação do programa em São Gonçalo. O município precisa desenvolver projetos educacionais e a ajuda do governo federal é fundamental para os aportes de recursos necessários”, explicou.

Publicidade

Douglas Ruas lembrou também que as escolas cívico-militares possuem um padrão elevado, capaz de melhorar o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas.



“A Educação é um alicerce fundamental para que possamos pensar numa cidade mais evoluída, com oferta de trabalho e geração de renda para sua população, e com respeito às boas condutas em sociedade. Com a escola cívico-militar, temos a certeza de que iremos transformar nossos jovens em cidadãos mais conscientes, zelosos e cientes de seus direitos e deveres”, destacou o secretário.

A expectativa é de que, nos próximos dias, o município já inicie as tratativas com o governo federal para procedimentos iniciais a serem adotados para viabilizar a implantação da escola cívico-militar a curto prazo, segundo Douglas Ruas.