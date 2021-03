Além dos idosos, podem continuar se vacinando com a primeira dose os profissionais da saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais locais ou que moram na cidade e atuam fora Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/03/2021 15:43 | Atualizado 12/03/2021 15:46

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde começa a imunizar, contra o coronavírus, idosos a partir dos 76 anos na próxima segunda-feira (15), faixa etária que permanece na terça-feira (16) e quarta-feira (17), quando acontecerá uma nova avaliação para a ampliação do público-alvo. Além dos idosos, podem continuar se vacinando com a primeira dose os profissionais da saúde com mais de 60 anos que trabalham em hospitais locais ou que moram na cidade e atuam fora, na função de técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal. Neste sábado (13), a faixa etária mínima atendida permanece de 77 anos.

Para se vacinar, os idosos devem levar identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação em um dos oito pontos de vacinação, três deles com drive-thru, das 8h às 17h. Os profissionais de saúde com mais de 60 anos que moram em São Gonçalo devem levar identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação. Já aqueles que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios devem apresentar identidade funcional, comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação.

Locais de vacinação, de segunda a sábado, das 8h às 17h:



– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Ginásio do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro