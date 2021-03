Por Irma Lasmar

Publicado 13/03/2021 09:00

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade registrou oito mortes em decorrência do novo coronavírus nesta sexta-feira (12), chegando a 1.481 no total. Desde o início da pandemia, há um ano, já são 60.021 casos confirmados, sendo 56.802 curados.

No momento, 79 doentes de Covid-19 estão hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 1.659 se recuperam em quarentena domiciliar. Há hoje 40 óbitos em investigação.

