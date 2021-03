Por Irma Lasmar

Publicado 16/03/2021 10:00

SÃO GONÇALO - A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde continua com a sanitização semanal contra o coronavírus em ruas, prédios públicos, unidades de saúde e Centro de Tradições Nordestinas. O setor de Vigilância Epidemiológica aponta onde está o maior número de casos e a Vigilância em Saúde Ambiental define os bairros para a sanitização.

Nesta terça-feira (16), serão sanitizados as vias do Arsenal, Jardim Tiradentes, Lagoinha, Rosane, Vila Iara, Jardim Catarina e Trindade. Ontem, segunda-feira (15), foi a vez dos bairros Anaia Pequeno, Arrastão, Pacheco, Brasilândia, Jardim Catarina e Nova Cidade.

Publicidade

Ao todo, 22 motofogs percorrem o município no controle do coronavírus, sanitizando com o quaternário de amônio de 5ª geração diluído em glicerina. Nos prédios públicos e no Centro de Tradições é aplicado o mesmo produto, porém diluído em água, por um veículo picape equipado com uma motobomba acoplada. O quaternário de amônio tem a função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus. A aplicação do produto rompe a cápsula do coronavírus e o elimina do ambiente, reduzindo o contágio entre a população.

Outras 10 motofogs são usadas para o controle de arboviroses - dengue, zika e chikungunya, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Nesta terça-feira (16), o fumacê - como o serviço é conhecido - acontece nos bairros Porto da Pedra, Jardim Miriambi e Sacramento. Ontem, segunda-feira (15), foi aplicado nas vias do Boa Vista, Jardim Tiradentes, Lagoinha, Raul Veiga e Vila Três.

Publicidade