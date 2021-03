Por Irma Lasmar

Publicado 24/03/2021 08:00

SÃO GONÇALO - Comemorado neste dia 24, o Dia Mundial de Combate à Tuberculose alerta para esta doença que tem cura e é tratada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em São Gonçalo, quatro unidades são referência no atendimento imediato da doença, com consulta de enfermagem e exame de escarro. Após a confirmação do diagnóstico, o paciente é acompanhado toda semana pelas equipes do Programa de Tuberculose, com o apoio da Estratégia Saúde da Família (ESF).

É preciso investigar a possibilidade de tuberculose caso a pessoa tenha tosse por mais de três semanas, falta de ar, perda de peso, cansaço excessivo, febre baixa, sudorese noturna e/ou perda de apetite. Os primeiros atendimentos são feitos nos polos sanitários Washington Luiz, no Zé Garoto; Hélio Cruz, em Alcântara; Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa; e na Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal. Todos os quatro locais atendem adultos, enquanto apenas os dois primeiros atendem crianças.

Publicidade

Com a confirmação da doença através do exame de escarro, que fica pronto em até 48h, os pacientes são acompanhados mensalmente por médicos das unidades de saúde mais próximas de suas residências. O tratamento leva no mínimo seis meses e deve ser feito até a alta médica mediante constatação da cura, ou seja, não pode ser interrompido com os primeiros sinais de melhora, pois o paciente continua doente e corre o risco de a tuberculose se apresentar de forma mais grave e levar mais tempo para a recuperação.

“É muito importante a conscientização da doença. Temos que desmitificar que a tuberculose passa por contato direto com o uso de talheres e copos infectados, por exemplo. Isso não é verdade. Ela só é transmitida por via aérea, pela respiração. E o paciente não precisa ser isolado durante todo o tratamento. Recomenda-se, no entanto, a utilização de máscara cirúrgica, principalmente em ambientes fechados, nos primeiros 15 dias de início do tratamento. A família tem que apoiar o paciente e incentivá-lo até a completa recuperação e término da medicação”, explicou a coordenadora do Programa de Tuberculose da Secretaria de Saúde, Ana Paula Barbosa.

Publicidade

Para os profissionais de saúde que cuidam da doença na rede municipal, a Coordenadoria fez um evento na sede da Pasta na segunda-feira (22), em que as equipes que trabalham com tuberculosos aprenderam mais sobre o panorama da doença, os casos de experiências positivas nos locais de atendimento do Programa de Tuberculose e a perspectiva da doença para os próximos anos na cidade.