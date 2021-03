'Epilepsia não me define' poderá ser assistido pelo Facebook @anjosdaepilepsia ou pelo Instagram @debyrangeel Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/03/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Com a proximidade de 26 de março, quando se celebra o Dia de Conscientização da Epilepsia, também conhecido como Purple Day, uma das expoentes dessa luta na região metropolitana realiza nesta quarta-feira (24), às 19h, uma live sobre o tema. O encontro virtual com Débora Rangel, aberto e gratuito, intitulado Epilepsia não me define, poderá ser assistido pelo Facebook @anjosdaepilepsia ou pelo Instagram @debyrangeel.

Autora do livro Lágrimas de Superação, contemplado pela verba da Lei Federal Aldir Blanc, Debora distribuirá 100 exemplares da obra aos participantes que assistirem a transmissão até o final, a ser retirado no Centro Educacional Profissionalizante Primaz, localizado na Rua Coronel Serrado 661, no bairro Zé Garoto. O evento conta com o apoio da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde.

Publicidade

"A luta pela conscientização é diária e não para. Tenho uma década de lutas e ainda faltam muitas conquistas, mas precisamos superar um obstáculos de cada vez. Ver um trabalho como esse ganhando forma me dá ainda mais força para seguir firme no propósito de buscar a consciência da população, a circulação da informação e a qualidade de vida para os pacientes de epilepsia", refletiu Débora.