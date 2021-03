As 16 vagas do CTI do Heat estão ocupadas. Outros seis leitos de terapia intensiva foram destinados para receber novos pacientes. O hospital também mantém 20 leitos de enfermarias para Covid, sendo seis criados esta semana Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 24/03/2021 11:23 | Atualizado 24/03/2021 11:40

SÃO GONÇALO - Devido ao aumento no número de internações por Covid-19, o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) mudou as regras para acompanhantes e visitantes dos demais pacientes internados com outras doenças, com o objetivo de garantir a segurança sanitária deles e de seus familiares, além dos funcionários. A partir desta quarta-feira (24), serão liberados para ficar junto ao internado apenas os acompanhantes em casos específicos, previstos pela legislação e com devidas restrições. O novo protocolo não é para pacientes com coronavírus, que já não têm direito a acompanhantes nem visitantes, ficando desde o início em isolamento total.

A medida foi tomada após a ocupação dos leitos destinados a doentes de Covid ultrapassar os 100%. As 16 vagas do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Heat estão ocupadas. A unidade destinou outros seis leitos de terapia intensiva para receber novos pacientes. O hospital também mantém agora 20 leitos de enfermaria para casos de Covid, sendo seis deles criados esta semana.

“A demanda de pacientes que procura o Hospital Alberto Torres e a UPA do Colubandê vem crescendo nos últimos dias. Estamos trabalhando acima da nossa capacidade para não deixar ninguém sem assistência, mas temos que tomar medidas, como a restrição parcial das visitas aos demais pacientes internados por outras doenças, para evitar o aumento da contaminação”, explicou o diretor Raphael Riodades.

Riodades garante que os familiares continuarão recebendo notícias dos seus pacientes através de ligação telefônica ou pessoalmente. “Todos os dias, às 11 horas, a equipe médica conversa com um familiar na área de convivência das unidades de saúde e nas recepções da unidade de internação e CTIs. Nosso maior objetivo hoje é evitar a circulação de mais pessoas dentro dos hospitais e consequentemente sua possível contaminação”, disse o diretor do Heat.