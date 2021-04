Restaurantes, bares e lanchonetes funcionam no horário do shopping e com a mesma limitação de público, mas os pedidos devem ser encerrados às 19h30. Cinemas e espaços de entretenimento seguem fechados Arquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 02/04/2021 12:00

SÃO GONÇALO - O São Gonçalo Shopping funcionará com horários e regras especiais até o dia 5 de abril, em cumprimento ao Decreto Municipal N.º 108/2021. O empreendimento, administrado pela Aliansce Sonae, e suas lojas abrem de segunda a domingo, das 12h às 20h, com circulação de público limitada a 40% da capacidade, mas é proibida a entrada de crianças menores de três anos. Também está proibido o uso dos provadores das lojas de roupas e acessórios.

Restaurantes, bares e lanchonetes funcionam no mesmo horário do restante do shopping e com a mesma limitação da capacidade de público, mas os pedidos devem ser encerrados às 19h30 para alimentação em geral. Permanecem fechados o cinema, a sala de jogos e os demais espaços de entretenimento.

O SG Shopping fica na Av. São Gonçalo nº 100, no bairro Boa Vista (Rodovia Niterói-Manilha km 8,5) e o telefone de contato é 2018-5418. Serviços específicos possuem dias e horários diferentes para suas atividades. Confira:

- Secretaria de Saúde: de segunda a sexta, das 8h às 17h;

- Funasg: de segunda a sexta, das 9h às 17h;

- Caixa Econômica Federal: de segunda a sexta, das 12h às 13h;

- Banco Itaú: de segunda a sexta, das 12h às 14h;

- Hipermercado Extra: diariamente das 8h às 22h, com capacidade reduzida de 40%.

A administração do empreendimento garante que, em paralelo aos horários e capacidade de público, também segue à risca as orientações dos órgãos de saúde em relação às medidas preventivas para reduzir a disseminação do coronavírus, como o uso de máscaras, o distanciamento mínimo de 1,5m entre os frequentadores e a disponibilização de dispensers e totens de álcool em gel espalhados pelo interior do prédio. A Diretoria ressalta ainda a realização de sanitização diária em todo o shopping e a desinfecção constante dos corrimãos das escadas e esteiras rolantes. O dispositivo UV-C Sterilizing utiliza luz ultravioleta (UV-C) - considerada eficaz - na eliminação de vírus e bactérias em geral. Os dispositivos estão instalados nas escadas rolantes que ligam o L1 ao L2 e nas esteiras rolantes que ligam o L2 ao G3.