Por Irma Lasmar

Publicado 02/04/2021 11:00

SÃO GONÇALO - Registros da Subsecretaria de Iluminação Pública indicam que o município ampliou o serviço de troca de pontos de iluminação em 46,13%. Se em dezembro do ano passado 1.372 lâmpadas foram trocadas na cidade, em fevereiro o número saltou para 2.005. Já em relação aos meses de janeiro e fevereiro, o aumento foi de 37,51%, uma vez que no mês passado, 1.458 pontos foram trocados no município. Até o início da segunda quinzena de março, mais de quatro mil pontos já foram trocados.

De acordo com o subsecretário da pasta, Ricardo Pericar, o objetivo é seguir com a média de 2.000 pontos/mês nesses primeiros meses de governo, até que seja feito um levantamento minucioso na Secretaria com relação a prestadores e materiais, e, de forma técnica, possa-se ampliar o trabalho a toda a cidade. São Gonçalo possui 67 mil pontos de luz, segundo censo da Enel. A atual gestão pegou a cidade com 17 mil apagados e conseguiu reduzir esse número para 15 mil. Hoje, a cidade conta com cerca de mil queimas por mês, segundo dados da Prefeitura.

“Estamos 'organizando a casa': reavaliando prestadores de serviços e buscando as melhores opções para que o município não pare neste primeiro momento e ainda amplie o trabalho”, disse Pericar, que reforçou que as equipes estão diariamente nas ruas. “As equipes estão trabalhando com uma alta demanda todos os dias para melhor atender a população o mais rápido possível”.