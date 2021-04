União entre Prefeitura, Estado e empresariado é considerada pela atual gestão municipal a chave para evitar a emigração de segmentos industriais para outros estados do Sudeste Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 02/04/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Representantes das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e de Ordem Pública se reuniram com representantes da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio e a Diretoria do laboratório B.Braun, na sede da empresa, localizada no Arsenal, para traçar estratégias que fortaleçam o setor industrial da cidade, alinhadas com políticas voltadas para a Segurança Pública, a fim de potencializar o Polo de Guaxindiba e atrair mais investimentos.

A união entre Prefeitura, Estado e iniciativa privada é considerada pela atual gestão municipal a chave para um ambiente mais favorável que evite a emigração de segmentos industriais para outros estados do Sudeste. "Desde o início da nossa gestão, mantemos constante diálogo com o empresariado, visando à atração de novos negócios e à ampliação dos já existentes no município para retomar a economia no cenário pós-Covid", declarou o prefeito Capitão Nelson.

“A B.Braun é uma das mais importantes indústrias do nosso município e eles nos apresentaram alguns pontos importantes. Enquanto governo, estamos criando um plano estratégico para o desenvolvimento da cidade como um todo, que parte de Segurança Pública e também de infraestrutura. Já estamos trabalhando para oferecer um ambiente melhor para o setor”, comentou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcio Picanço, que estava acompanhado de seu subsecretário, Alex Asth.

O diretor-presidente da B.Braun, Bert Bender, destacou como o cenário foi mudando ao longo de mais de três décadas e que uma melhora no setor de segurança beneficiaria a todos. “Estamos aqui há 35 anos e o cenário era totalmente diferente do que encontramos hoje no entorno da empresa. Temos muitos comércios na região que sofrem com a violência e queremos que todos tenham uma vida tranquila no nosso bairro. Não podemos achar normal essa situação que estamos vivendo hoje e acho necessária a união de todos na busca pela melhor solução”, opinou o empresário.

O gerente de segurança corporativa da empresa, Erik Barros, corroborou e lembrou que os planos de segurança precisam vir acompanhados de ações que envolvam o empresariado e o Estado. “Desenvolvemos um plano estratégico para a cidade, iniciando pelo Arsenal e por Guaxindiba, que envolve a segurança como uma atividade meio para garantir a inclusão da sociedade, através de ações e projetos sociais, urbanização da região em uma Parceria Público Privada (PPP). Esse planejamento envolve não só a B.Braun, mas as indústrias de uma forma geral, através de polos empresariais, e a Prefeitura de São Gonçalo. Queremos também trazer para dentro deste projeto o Governo do Estado”, detalhou.

Um dia após a reunião, a cidade passou a contar nesta sexta-feira (2) com mais 115 agentes de segurança patrulhando as ruas gonçalenses diariamente, através do programa São Gonçalo Presente. Uma das principais medidas desta nova etapa será o auxílio no combate ao roubo de carga no município.

“Vamos entrar com o 'São Gonçalo Presente' na RJ-106, principalmente no trecho crítico entre os bairros do Tribobó e Rio do Ouro, para reduzir a incidência do roubo de carga na região”, adiantou o secretário de Ordem Pública, major David Ricardo, que vê no fundo municipal uma ótima oportunidade para garantir investimentos em segurança para o município. “O fundo municipal, que o prefeito já enviou para a Câmara, se aprovado, poderá garantir um aporte de recursos para ampliar o policiamento e os investimentos em segurança no município, de forma a ocupar os espaços e diminuir os índices de violência”, finalizou.