Por Irma Lasmar

Publicado 02/04/2021 09:00

SÃO GONÇALO - A Prefeitura suspendeu temporariamente as provas para os certames das áreas de Educação e Administração que estavam marcadas para os dias 11 e 18 de abril, respectivamente. O exame para a Guarda Municipal, previsto para 23 de maio, também foi suspenso. Ainda não há novas datas para os concursos, mas os candidatos podem se atualizar pelo site do Instituto Selecon, o organizador, ou por meio do Diário Oficial do Município.

Educação - Os 18.915 inscritos para o concurso da área de Educação farão provas objetivas (inscritos para todos os cargos) e discursivas (níveis médio, médio normal e superior). São oferecidas 2.213 vagas, sendo 379 para contratação imediata. A maior parte delas é para o cargo de professor.

Administração e outros órgãos - Para estes processos seletivos, que totalizam 5.540 candidatos, serão aplicados exames objetivos e discursivos. São oferecidas 251 vagas, sendo 31 para contratação imediata e 220 para cadastro de reserva, com ganhos de até R$ 5.113,61 mensais. Há vagas em cargos de níveis médio, médio técnico e superior (em todas as áreas).

Guarda Municipal - Para o processo seletivo da Guarda Municipal, estão inscritos 12.419 candidatos.