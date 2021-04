Subtenente Denis Machado: 'Diariamente recebemos o agradecimento da população, com olhares de felicidade pela nossa presença nas ruas. Retribuímos com empenho e dedicação para trazer mais segurança a São Gonçalo' Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 01/04/2021 23:30 | Atualizado 01/04/2021 23:32

SÃO GONÇALO - Com a ação intensificada com áreas de policiamento ampliadas e horário estendido das 5h às 23h, os policiais militares e agentes civis da Operação São Gonçalo Presente registraram 20 ocorrências em apenas uma semana, sendo 11 prisões em flagrante por roubo, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e danos ao patrimônio, entre outros crimes. Também foram retirados das ruas nove foragidos da Justiça, com mandados de prisão em aberto: um deles tinha três mandados por receptação, porte de arma de fogo e corrupção de menores, enquanto outro criminoso foi preso com mandado de prisão por homicídio. Um veículo roubado também foi recuperado pelos agentes.

Para o coordenador da base, subtenente Denis Machado, o reconhecimento público motiva o trabalho dos agentes. “Sabemos o quanto o nosso trabalho está sendo importante para o gonçalense. Diariamente recebemos o agradecimento da população, com olhares de felicidade pela nossa presença nas ruas. Em retribuição, damos o nosso empenho e dedicação para trazer mais segurança a São Gonçalo”, comemorou.

Publicidade

Uma jovem africana de 21 anos, vinda de Camarões, desorientada e pedindo ajuda, foi abordada pelos PMs que patrulhavam a Rua Presidente Kennedy e auxiliada por uma assistente social do programa. Dizendo-se refugiada, possuía todos os documentos, mas contou não ter moradia nem emprego. Ela foi levada para a base da Polícia Militar no bairro carioca da Lapa, seguiu de lá para um abrigo público, onde se alimentou e dormiu, além de continuar a ser assistida pelo serviço social estadual.

A Operação São Gonçalo Presente reforça a segurança no município com 120 profissionais de segurança, entre eles policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais. O patrulhamento é feito a pé, em motos e viaturas, exclusivamente em áreas urbanas de grande movimentação e concentração de estabelecimentos comerciais, das 5h às 23h, todos os dias da semana.



“O início desse trabalho tem sido muito positivo. Os profissionais estão motivados, dispostos a oferecer o seu melhor. Eles estão conhecendo a cidade, as necessidades e a dinâmica das ruas do município. É um trabalho que será cada vez mais aprimorado, à medida que for amadurecendo. A receptividade da população com os profissionais tem sido a melhor possível”, disse o secretário de Ordem Pública de São Gonçalo, major David Ricardo.

Publicidade

A base da operação fica instalada na sede da Secretaria de Ordem Pública, na Avenida Presidente Kennedy nº 765 , no bairro Estrela do Norte.