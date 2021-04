São Gonçalo

São Gonçalo prorroga medidas restritivas de proteção à vida até 11/04

Gabinete de Crise volta a se reunir esta semana para avaliar os indicadores da pandemia. Com a prorrogação do decreto 108/2021, ficam mantidas as alterações dos horários de funcionamento de alguns estabelecimentos e a suspensão de outros, como as aulas presenciais

Publicado 07/04/2021 13:07 | Atualizado há 22 minutos