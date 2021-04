O público tem à disposição onze pontos de vacinação, quatro deles com drive-thru Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/04/2021 08:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde vacina, nesta segunda-feira (12), munícipes a partir de 66 anos. Durante a semana, cairá uma idade por dia, terminando no sábado (16) com gonçalenses a partir dos 61. A população tem à disposição onze pontos de vacinação, quatro deles com drive-thru. Além dos idosos, também podem receber a primeira dose os trabalhadores da saúde da linha de frente dos hospitais da cidade que ainda não se imunizaram por serem recém-contratados e os que trabalham em hospitais da cidade que não são da linha de frente e têm mais de 50 anos. Neste grupo estão, além de médicos e enfermeiros, os técnicos e auxiliares de enfermagem, faxineiros, atendentes, recepcionistas, maqueiros, copeiros, cozinheiros, técnicos em radiologia, fisioterapeutas, nutricionistas, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, biólogos, farmacêuticos, assistentes sociais, biomédicos, auxiliares e técnicos de saúde bucal. Para se vacinarem, eles devem comprovar o vínculo empregatício em uma unidade de saúde gonçalense que seja da linha de frente. Se trabalham em outra cidade, devem apresentar o vínculo de trabalho em unidade que seja linha de frente e o comprovante de residência em São Gonçalo.

A Secretaria também imuniza com a segunda dose da CoronaVac os idosos e funcionários da saúde que têm mais de 21 dias de vacinados. Para isso, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da mesma marca de vacina, obrigatoriamente aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Não serão imunizados aqueles que não levarem o comprovante ou o apresentarem oriundo de outra cidade. Os que foram vacinados com o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, mas a mesma ainda não está disponível.

Publicidade

[email protected]. Esse grupo será imunizado mediante a disponibilidade das equipes. Idosos acamados com mais de 66 anos que são atendidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Parentes e responsáveis de acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 66 anos que não são atendidos pelo programa podem procurar unidades de saúde mais próximas de suas residências para cadastrar o idoso para receber a vacina em casa ou podem fazer o cadastro através do e-mail v. Esse grupo será imunizado mediante a disponibilidade das equipes.

A população pode acompanhar a vacinação e os grupos prioritários pelo site www.saogonçalo.rj.gov.br e pelas redes sociais da Prefeitura.

Publicidade

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade aplicou a primeira dose em 103.071 pessoas, sendo 23.132 trabalhadores da saúde, 75.584 idosos com mais de 67 anos, 1.648 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas e 2.600 acamados. Até as 12h de sábado (10), 31.743 pessoas tinham recebido a segunda dose. No domingo (11) não houve campanha.

Calendário - Segunda (12): a partir de 66 anos; terça (13): a partir de 65 anos; quarta (14):a partir de 64 anos; quinta (15): a partir de 63 anos; sexta (16): idosos a partir de 62 anos; e sábado (17): a partir de 61 anos.

Publicidade

Locais de vacinação, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábado das 8h às 12h:



- Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho – Cras Vista Alegre (NOVO)

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves (NOVO)

– Umpa Pacheco (NOVO)



Pontos com drive-thru:



– Campo do Clube Mauá, Centro

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves

– Umpa Nova Cidade

– CRAS Vista Alegre (NOVO)

Público-alvo e documentação solicitada para a primeira dose:

Publicidade

-Profissionais de saúde com mais de 50 anos ou da linha de frente, de qualquer idade, que trabalham em hospitais de São Gonçalo e moram na cidade: comprovante de trabalho em área hospitalar, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Profissionais de saúde com mais de 50 anos ou da linha de frente, de qualquer idade, que trabalham em unidades hospitalares de São Gonçalo e que residem em outros municípios: comprovante de trabalho em área hospitalar de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

Publicidade

– Profissionais de saúde com mais de 50 anos ou da linha de frente, de qualquer idade, que trabalham em hospitais de outros municípios e residem em São Gonçalo: comprovante de trabalho em área hospitalar, comprovante de residência de São Gonçalo, CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação;

– Idosos (idades definidas de acordo com o calendário): identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação.