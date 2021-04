Drenagem na Estrada de Ipiíba Divulgação / Renan Otto

Publicado 12/04/2021 11:00

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson (Avante) fez um balanço dos primeiros 100 dias de seu governo, enumerando as ações realizadas desde sua posse, em 1º de janeiro de 2021. Após um tumultuado início de campanha de vacinação contra o coronavírus - que rendeu duras críticas da população e da imprensa, além de uma notificação do Ministério Público, devido à não priorização dos munícipes - as longas filas e o rápido esgotamento do estoque de doses foram controlados. Além da saúde, outras demandas crônicas da cidade parecem ganhar novos rumos. Com exceção da Educação, que ainda se equilibra entre os sistemas presencial e remoto de aulas para sobreviver à pandemia sem prejuízos ainda maiores, os demais setores da sociedade apresentam (ora visíveis, ora sensíveis) mudanças em suas demandas consideradas crônicas.



O número de pontos de vacinação foi ampliado de cinco para onze, sendo quatro drive-thru. A Secretaria de Saúde prepara o aumento do número de leitos para pacientes de Covid-19, com a aquisição de 50 equipamentos de ventilação pulmonar e vem reforçando as ações de testagem e sanitização pela cidade. Os aparelhos devem ser entregues na segunda quinzena deste mês. Para garantir que as medidas restritivas sejam cumpridas, equipes realizam diariamente operações conjuntas de fiscalização, que envolvem várias secretarias.

A aproximação e o diálogo com as demais esferas de governo poderão viabilizar importantes projetos para o município. São Gonçalo garantiu R$ 6 milhões para investimentos em Saúde, através do senador Carlos Portinho e do deputado federal Carlos Jordy. Emendas parlamentares do deputado federal Altineu Côrtes também conquistaram R$ 65 milhões para mais pavimentação e drenagem além das obras já em andamento pela cidade. A Prefeitura também articulou a adesão ao Projeto de Regularização Fundiária junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que sinalizou com liberação de recursos para a conclusão da drenagem e pavimentação da Estrada do Meia-noite, e viabilizou a pré-seleção do município na lista de cidades que terão a implantação de uma escola cívico-militar do governo federal.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano também firmou convênio com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-RJ) e irá reativar a usina gonçalense de asfalto, para ampliar as ações de recapeamento asfáltico, além das obras de pavimentação, drenagem e limpeza de valões já em andamento. Aliás, a agenda externa de vistorias, sem aviso prévio, transformou-se na marca registrada do prefeito. Também em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, o município conseguiu que o Inea retomasse as obras de desassoreamento dos rios Imboaçu e Marimbondo. O governo municipal retomou as obras na praça da Praia das Pedrinhas, com a entrega da área de lazer com quadra poliesportiva, playground e bicicletário; na Estrada de Ipiiba, executa no momento serviços de drenagem, pavimentação e calçamento; e finaliza o processo de licitação para a implantação de lâmpadas de LED nos próximos quatro anos.

Carro-chefe das prioridades elencadas por Nelson em sua campanha eleitoral, a Secretaria de Ordem Pública atua há três meses no ordenamento de vendedores ambulantes, ocupando inclusive o centro comercial do Alcântara, e está concluindo o Plano Municipal de Segurança Pública, que prevê uma frente multidisciplinar de combate à violência que promete ir além do enfrentamento direto à criminalidade. A pasta enviou à Câmara de Vereadores, para aprovação, o projeto do Fundo Municipal de Segurança, que deve possibilitar o desenvolvimento, a especialização e a modernização da Secretaria por meio de investimentos em tecnologia, aquisição de novos veículos para patrulhamento e equipamentos, cursos de qualificação profissional e aprimoramento, além de campanhas educativas pela cidade. E conquistou, junto ao governo estadual, a expansão da Operação São Gonçalo Presente, com reforço de mais 120 profissionais de segurança no patrulhamento das ruas, entre eles policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais.

Já a Secretaria de Transportes vem fiscalizando os ônibus municipais, no que se refere à existência e ao funcionamento dos itens de segurança. O município também implantou o Programa Cidade Limpa, com operações de notificação e remoção de veículos abandonados e considerados inservíveis.

A Prefeitura - por meio das secretarias de Fazenda, Controle Interno e Desenvolvimento Econômico - registrou a emissão de 731 alvarás no primeiro trimestre deste ano. Visando à desburocratização dos processos de abertura de microempresas, o município assinou o termo de adesão com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) e já apresentou um aumento de 384% nas permissões concedidas, em comparação aos primeiros três meses do ano passado, quando foram registradas 151 licenças pelo sistema. Só em março 169 alvarás de MEIs foram emitidos na Casa do Empreendedor.

São Gonçalo ganhou o Sistema de Licenciamento Ambiental, que passa a padronizar os processos de autorização para construções na cidade. A Prefeitura também assinou termos de compromisso que somam mais de R$ 2 milhões, para a execução de projetos ambientais. O Centro de Tradições Nordestinas receberá uma cobertura sustentável, estruturação da rampa de voo livre e sinalização ambiental no Alto do Gaia ainda neste primeiro semestre.

Historicamente pouco priorizada em São Gonçalo, a Cultura recebeu atenção especial no primeiro trimestre do ano, com a entrega do Teatro Municipal Palhaço Carequinha e a reforma da Casa das Artes e Lona Cultural do Jardim Catarina. Por sua vez, a Secretaria de Esporte e Lazer implantou 41 novos pontos de prática de atividades físicas, sendo 31 deles com o Programa Qualidade de Vida (ginástica funcional) e os outros oito de inclusão esportiva (modalidades esportivas e lutas), que beneficiam aproximadamente 800 pessoas de diferentes faixas etárias em 26 bairros.

“Não vamos parar enquanto tudo não estiver resolvido. Há muito trabalho a ser feito”, resume Capitão Nelson.