Por Irma Lasmar

Publicado 13/04/2021 17:49

SÃO GONÇALO - Os gonçalenses devem ficar atentos à data da segunda dose contra o coronavírus. Todos que receberam a primeira dose de CoronaVac e há mais de 21 dias devem procurar qualquer ponto de vacinação para receberem a segunda dose. Quem foi vacinado com o imunizante Astrazeneca deve aguardar o período de 12 semanas para a segunda aplicação, cujo intervalo se completa no fim deste mês e por isso o imunizante ainda não está disponível. Toda segunda dose deve ser obrigatoriamente da mesma marca da primeira. O tipo de vacina que o gonçalense tomou está anotado no cartão de vacinação.

Para receber a vacina, idosos e funcionários da saúde com mais de 21 dias de vacinados devem procurar qualquer um dos onze locais disponíveis na cidade, quatro deles com drive-thru. Os gonçalenses não precisam ir, necessariamente, no mesmo local onde a primeira dose foi aplicada. A Secretaria de Saúde abriu esta semana mais dois pontos de vacinação: a Umpa do Pacheco e o CRAS de Vista Alegre - este último com drive-thru. O Centro de Tradições Nordestinas, que já tinha drive-thru, também começou a vacinar pedestres.

Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina CoronaVac aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou apresentarem comprovante de outra cidade não serão imunizados. Até as 12h do último sábado (10), 31.743 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.