Publicado 21/04/2021 16:34

SÃO GONÇALO - A imunização contra a Covid-19 continua em munícipes a partir de 59 anos nesta quarta (21) e quinta-feira (22) e a partir dos 58 anos na próxima sexta-feira (23) e sábado (24). Todos devem procurar um dos doze pontos de vacinação disponíveis na cidade, quatro deles com drive-thru. Na próxima semana, a aplicação da primeira dose permanece por idade decrescente a cada dois dias. Na última segunda (19), um novo ponto foi aberto para esta finalidade, na Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara.

Os trabalhadores da saúde da linha de frente dos hospitais de São Gonçalo que ainda não receberam a vacina por serem recém-contratados já podem tomar a primeira dose. Os trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados da linha de frente são aqueles que estão envolvidos diretamente na atenção a casos suspeitos e confirmados de Covid-19, tanto da urgência e emergência quanto da atenção básica. Neste grupo estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, faxineiros, atendentes, recepcionistas, maqueiros, copeiros, cozinheiros, entre outros. Para se vacinarem, eles devem comprovar o vínculo empregatício em unidade de saúde do município que seja da linha de frente. Se trabalham em outra cidade, devem apresentar o vínculo com uma unidade que seja linha de frente, além do comprovante de residência.

Os profissionais de saúde que trabalham em hospitais da cidade que não são da linha de frente e têm mais de 50 anos, bem como aqueles que moram na cidade e trabalham em unidades de fora, também podem se vacinar com a primeira dose. Estão na lista: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

A secretaria também imuniza com a segunda dose da CoronaVac os idosos e funcionários da saúde com mais de 21 dias de vacinados. Para isso, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da vacina de mesma marca aplicada pela Secretaria Municipal de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou o apresentarem de outra cidade não serão imunizados. Os que foram vacinados com o imunizante Oxford/Astrazeneca devem aguardar o intervalo da vacina, que é de 12 semanas, mas que ainda não está disponível.

Estratégia Saúde da Família (ESF) estão sendo vacinados em casa. Parentes e responsáveis de acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 60 anos que não são atendidos pelo programa devem procurar unidades de saúde mais próximas de suas residências para cadastrar o idoso para receber a vacina em casa ou podem fazê-lo através do e-mail [email protected]. Os acamados serão vacinados dependendo da disponibilidade das equipes. Idosos acamados que são atendidos pelaestão sendo vacinados em casa. Parentes e responsáveis de acamados ou com mobilidade reduzida com mais de 60 anos que não são atendidos pelo programa devem procurar unidades de saúde mais próximas de suas residências para cadastrar o idoso para receber a vacina em casa ou podem fazê-lo através do e-mail. Os acamados serão vacinados dependendo da disponibilidade das equipes.

Balanço – Desde o início da campanha, a cidade vacinou com a primeira dose 134.402 pessoas, sendo 23.375 trabalhadores da saúde, 106.652 idosos com mais de 61 anos, 1.648 funcionários e pessoas em Instituições de Longa Permanência (Ilpis), 105 pessoas de residências terapêuticas, dois indígenas e 2.620 acamados. Até as 12h deste sábado (17), 37.683 pessoas tinham sido imunizadas com a segunda dose.

