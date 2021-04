Secretaria de Saúde afirma que calendário busca equacionar imunização simultânea entre grupos de acordo com a remessa de doses que recebe do governo federal Divulgação

SÃO GONÇALO - Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, mais de 200 mil pessoas já foram vacinadas na cidade contra a Covid-19 desde o início da campanha. O montante corresponde a aproximadamente 18,35% da população total. O município segue o Plano Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, tanto na utilização e reserva das vacinas quanto no atendimento aos grupos prioritários. O PNI também divide o cronograma dos grupos prioritários em quatro partes: a fase 1 – composta por trabalhadores da saúde, pessoas com 60 anos ou mais em instituições de longa permanência, pessoas a partir de 18 anos com deficiência e moradores de residências inclusivas – está 92% concluída, de acordo com o governo municipal. Até o momento, 68% das pessoas a partir dos 60 anos pertencentes à fase 2 já foram vacinadas. Incluídos na fase 3, munícipes com comorbidades, como doenças renais crônicas e cardiovasculares, correspondem a 2% dos vacinados até agora.

Ainda não iniciada, a fase 4 é composta por trabalhadores da educação, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, forças armadas, pessoas com deficiência permanente grave, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários e de transporte aéreo, metroviário, ferroviário, de transporte aquaviário e trabalhadores industriais.

"A Secretaria de Saúde de São Gonçalo entende a importância de todas as categorias profissionais dentre os grupos prioritários, que já estão elencados no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E informa que continuará seguindo o PNI, dentro das orientações do Ministério Público, buscando também equacionar a imunização simultânea destes grupos de acordo com a remessa de doses a serem enviadas ao município", declarou por nota à imprensa o secretário municipal de Saúde, André Vargas.