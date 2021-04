Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - De acordo com o boletim atualizado da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade confirmou 10 novas mortes em decorrência do novo coronavírus nesta quarta-feira (28), chegando a 1.934 no total. Esses os óbitos ocorreram entre os dias 7 e 18 de abril.

Desde o início da pandemia, São Gonçalo soma 70.708 casos confirmados de Covid-19, sendo 68.107 curados. Há no momento 102 doentes hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 565 se recuperam em quarentena domiciliar.

As mortes lançadas a cada boletim são de datas retroativas, mas só são contabilizadas ao final do processo de investigação da Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes. Existem hoje 82 investigações de causa mortis em andamento.