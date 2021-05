Recursos dessas intervenções vêm de emendas parlamentares de mais de R$ 430 mil Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 04/05/2021 11:00

SÃO GONÇALO - Retomada no início deste ano após cinco meses parada, a obra para construção da nova praça da Praia das Pedrinhas entrou em uma nova etapa esta semana. O local agora recebe a instalação do piso em toda a extensão e a concretagem da quadra poliesportiva de 13 metros e dos dois patamares de arquibancadas. Seis caminhões do tipo betoneira foram utilizados nesta fase, projetando 45 metros cúbicos de concreto. Após a conclusão, serão instalados os brinquedos do playground e o alambrado e o pergolado da praça.

O novo espaço de lazer terá uma área total de 1008 m², em frente à Baía de Guanabara, e contará também com espaço de convívio e bicicletário. Além dos equipamentos, a praça também ganhará um projeto de paisagismo. A expectativa é de que o local seja mais um atrativo na região, além da orla da Praia das Pedrinhas. Os recursos utilizados para a execução dessas intervenções são provenientes de emendas parlamentares que totalizam mais de R$ 430 mil.

Ainda não há previsão de inauguração.

