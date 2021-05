Nesta quinta (13), a cidade recebeu 23.660 doses de CoronaVac e outras 3.180 de Astrazeneca Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 13/05/2021 23:59 | Atualizado 14/05/2021 00:04

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil retoma a vacinação dos munícipes com a segunda dose do imunizante CoronaVac nesta sexta-feira (14). Apenas os gonçalenses que se vacinaram com a primeira dose entre os dias 3 e 6 de abril podem procurar os doze pontos de vacinação espalhados pela cidade das 8h às 17h, ou no sábado (15) das 8h às 12h. Aqueles que tomaram a mesma marca entre 7 e 9 de abril podem se imunizar na segunda (17) e terça-feira (18). Os munícipes que receberam a primeira dose de CoronaVac depois de 9 de abril devem aguardar a chegada de mais doses. Nesta quinta (13), a cidade recebeu 23.660 doses de CoronaVac e outras 3.180 de Astrazeneca.

Jà a Astrazeneca está disponível tanto para a primeira dose quanto para a segunda dose. A primeira dose pode ser aplicada em pessoas com comorbidades acima de 48 anos, idosos com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde da linha de frente de qualquer idade e profissionais da saúde com mais de 30 anos que estão atuando. Podem se imunizar com a segunda dose desta marca pessoas que tomaram a vacina há mais de 12 semanas. A vacinação para grávidas com comorbidades e puérperas está suspensa por determinação da Anvisa.

Os gonçalenses devem observar a caderneta ou o comprovante de vacinação para procurarem os postos nos dias divulgados pelas redes sociais e no site da Prefeitura. Para a segunda dose, todos devem estar munidos com o comprovante da primeira dose da mesma vacina aplicada pela Secretaria de Saúde de São Gonçalo. Aqueles que não levarem o comprovante ou o apresentarem de outra cidade não serão imunizados.

Na próxima semana, a idade para vacinação das pessoas que têm comorbidades continua caindo uma por dia: a partir de 46 anos na segunda-feira (17), 45 na terça, 44 na quarta, 43 na quinta, 42 na sexta e 41 anos no sábado (22). Os profissionais de saúde que atuam na cidade poderão receber a Astrazeneca a partir de segunda-feira (17) com idade mínima de 25 anos. São eles: técnico em radiologia, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, médico, fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, biólogo, farmacêutico, assistente social, biomédico e auxiliar e técnico de saúde bucal.

O município vacina as pessoas com mais de 48 anos que têm as seguintes comorbidades: diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, cirrose hepática, imunossuprimidos, síndrome de down, câncer e obesidade mórbida.

Os trabalhadores da saúde da linha de frente dos hospitais de São Gonçalo que ainda não se vacinaram por serem recém-contratados já podem se vacinar. Os trabalhadores dos serviços de saúde públicos e privados da linha de frente são aqueles que estão envolvidos diretamente na atenção/referência para os casos suspeitos e confirmados de covid-19 – tanto da urgência e emergência quanto da atenção básica. Neste grupo estão todos os trabalhadores envolvidos na unidade de saúde: faxineiros, atendentes, recepcionistas, maqueiros, médicos, enfermeiros, copeiras, cozinheiras, técnicos, etc.

