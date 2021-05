Segundo a Prefeitura, o cronograma é montado com base em dados informados pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que faz o levantamento dos bairros com maior número de casos de Covid Divulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Os bairros Mangueira, Parada 40, Jardim Nova República, Covanca e Palmeiras receberam nesta segunda-feira (17) mais uma sessão de sanitização contra o novo coronavírus. Nesta terça, o serviço acontece no Paraíso, Jóquei, Boaçu, Neves e Itaúna.

O produto aplicado - o mesmo utilizado com sucesso na China e adotado por inúmeros municípios brasileiros - é o quaternário de amônio de 5ª geração, conhecido como amônia quaternária, que tem a função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus. A dispersão se faz nas ruas por meio de motofogs (produto diluído em glicerina) e em alguns órgãos públicos através de motobomba (diluído em água) acoplada em picapes. O objetivo principal é eliminar o vírus do ambiente, reduzindo o contágio entre a população.

Segundo a Prefeitura, o cronograma é montado com base em dados informados pelo setor de Vigilância Epidemiológica, que faz o levantamento dos bairros com maior número de casos de Covid. Nesta semana, serão contemplados os bairros Mangueira, Parada 40, Jardim Nova República, Covanca, Palmeiras, Paraíso, Jóquei, Boaçu, Neves, Itaúna, Patronato, Vila Candoza, Brasilândia, Venda da Cruz, Porto do Rosa, Gradim, Coelho, Rosane, Vila Iara, Tenente Jardim, Morro do Castro, Itaoca, Porto da Madama, Colubandê, Galo Branco, Engenho Pequeno e Mutuá (confira o calendário no final da matéria).

A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo também realiza o trabalho de pulverização de inseticida para eliminar o mosquito Aedes aegypti – transmissor das doenças dengue, zika e chikungunya – nas ruas dos bairros da cidade. Para este trabalho, também são usadas as motofogs, que são monitoradas por GPS e acompanhadas em tempo real pela Secretaria Municipal de Saúde. Segunda-feira (17) ocorreu nos bairros Lindo Parque, Maria Paula e Vila Candoza e nesta terça-feira (18) acontecerá no Rocha, Colubandê, Eliane e Ieda (veja a relação completa dos locais no final da matéria).

