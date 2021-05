Pessoas que já tiveram Covid-19 também podem doar, aguardando apenas 30 dias após a cura Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 19/05/2021 16:00

SÃO GONÇALO - O Hemonúcleo faz um apelo à população para a doação de sangue. Com a pandemia do novo coronavírus, a frequência de doadores na unidade vêm diminuindo desde o ano passado, o que compromete o estoque sanguíneo. O fluxo ideal de contribuições por dia seria de 25, porém a média atual está entre 15 e 20.

Os profissionais da unidade ressaltam que todos os protocolos de segurança são seguidos, sem oferecer nenhum risco ao doador. As doações estão sendo agendadas, para evitar aglomerações. “Estamos tomando todos os cuidados com relação à Covid-19. Venham todos doar, pois temos uma grande demanda das unidades do SUS e esse ato é vital”, convocou Maurício Gramático, médico do Hemonúcleo.

Um dos doadores desta semana foi Rafael Rebouças, de 31 anos. Recém-chegado de Salvador, na Bahia, ele agora está morando no Rio de Janeiro e trabalha no setor de contabilidade do Pronto-Socorro Central de São Gonçalo. “Sempre fui doador e me solidarizo com as pessoas que precisam de sangue. Alguns familiares já precisaram, então sei da importância de salvar vidas com esse ato”, relatou.

Elizabeth Andrea de Souza, de 53 anos, moradora de Itaúna, também se fez presente. "Sou doadora desde 1996, quando meu marido precisou de sangue após um problema renal. De lá para cá, não parei de ajudar ao próximo", contou.

Para doar sangue, é necessário estar em boa condição de saúde, ter entre 18 e 60 anos de idade, não possuir nenhuma doença transmitida pelo sangue, nem nenhum processo inflamatório, não haver colocado piercing ou feito tatuagem há menos de um ano. Menores de idade, a partir dos 16, podem doar com a autorização escrita de seus responsáveis legais. Pessoas que já tiveram Covid-19 também podem doar, uma vez que não há confirmação de contaminação por transfusão de sangue. Contudo, no protocolo adotado, a pessoa precisa esperar 30 dias após a cura, respeitando a janela necessária para evitar o contágio tradicional no ambiente da unidade.

O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona na Praça Estephânia de Carvalho, s/nº, ao lado do Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h. O telefone para mais informações é 2605-6795.