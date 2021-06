Waldecy segura o contrato assinado, ao lado da esposa Elíude Aguiar, para a qual ele criou várias músicas - Divulgação

Waldecy segura o contrato assinado, ao lado da esposa Elíude Aguiar, para a qual ele criou várias músicasDivulgação

Por Irma Lasmar

SÃO GONÇALO - Conhecido por suas letras marcantes de fé e esperança e por clássicos românticos, o cantor e compositor gospel gonçalense Waldecy Aguiar acaba de assinar contrato com a Graça Music, gravadora que lançou nomes como Thales Roberto. Ele lançou um EP com canções para os apaixonados nas plataformas de música e um clipe em seu canal oficial no YouTube (/ waldecyaguiaroficial ). Além disso, participou este mês da live de Dia dos Namorados do apresentador do SBT Raul Gil e é presença confirmada no reality show gospel Culto da Resistência.

Os fãs acessam o EP Românticas Volume 1 clicando AQUI . Entre as canções, estão os sucessos Almas gêmeas e É de Deus. “A família é nosso primeiro ministério, por isso temos que ter uma atenção especial com os casais. São músicas para edificar e fortalecer o amor”, afirma o artista.

Waldecy já está em estúdio e a expectativa é que em breve aconteça o lançamento de um novo álbum pela Graça Music. Entre as inéditas, as apostas são Jesus Cristo é o remédio e Não vejo a hora, ambas com mensagens fortes para o momento pandêmico que o mundo está atravessando. Já entre os clássicos, destaque para A vitória é do povo de Deus e Vai dar tudo certo, que ficou conhecido como o "hino da pandemia".

Vai dar tudo certo foi regravada duas vezes por Zezé di Camargo e Luciano, sendo uma delas durante a pandemia, e em abril deste ano ganhou as redes sociais em uma nova versão feita pelo comediante Tirulipa em parceria com o pastor Costa Neto. Também foi cantada pela MC Pocah no BBB 21, da TV Globo, e inspirou gravações que pipocaram na internet, como o vídeo de profissionais da saúde da linha de frente cantando de máscara e de grupos de pessoas entoando o louvor em frente a hospitais.

“Estou muito feliz em agora fazer parte da família Graça Music. Estou sendo muito bem recebido e já estamos preparando muita coisa linda para a glória de Deus. Não vejo a hora retrata bem o que o mundo está sentindo e faz um convite para que juntos possamos fazer um clamor e vencer esse momento difícil. Já Jesus Cristo é o remédio, apesar de eu ter escrito antes da pandemia, precisava mesmo ser lançado agora. Se a gente coloca a nossa fé em ação, dá tudo certo”, acredita.

Carreira de sucesso - Waldecy Aguiar iniciou profissionalmente seu ministério de louvor em 1984. Ficou conhecimento até internacionalmente com A volta por cima, A vitória do povo de Deus, Deus proverá, De coração pra coração e Vai dar tudo certo, tendo esse último conquista quase 15 milhões de visualizações em um único vídeo. Também já teve suas canções gravadas por cantores de diversos gêneros musicais, entre eles Frank Aguiar, Agnaldo Timóteo e a americana Lajuan Carter, além de nomes populares da música gospel, como Shirley Carvalhaes, Lauriete, Marquinhos Gomes, Matos Nascimento e Marcos Antônio. Mais recentemente, o intérprete fez sucesso com Tu és Santo, lançado com a participação da cantora Amanda Wanessa e cantado por vários artistas nas redes sociais.

