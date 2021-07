Ao todo, foram 40 suportes de soro regulável, oito escadas de beira de leito, oito válvulas para oxigênio e oito válvulas para comprimidos - Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 05/07/2021 17:00

SÃO GONÇALO - O Hospital de Retaguarda Gonçalense (antiga Casa de Saúde Menino Deus), no Centro, recebeu doações de equipamentos hospitalares do Partage Shopping na tarde desta segunda-feira (5). “Toda ajuda ao município é bem vinda. O Partage tem sido um grande parceiro do hospital, sempre nos beneficiando com doações, que são de extrema importância para auxiliar o nosso trabalho no combate à pandemia”, revelou Tatiana de Souza Oliveira, diretora geral da unidade de saúde.

Ao todo, foram 40 suportes de soro regulável, oito escadas de beira de leito, oito válvulas para oxigênio e oito válvulas para comprimidos.

O prefeito Capitão Nelson já foi a Brasília buscar recursos, junto ao governo federal, para a ampliação de leitos clínicos e cirúrgicos pela cidade, além do Hospital de Retaguarda. Nos próximos dias, a unidade vai abrir mais 20 leitos de CTI para auxiliar no tratamento da Covid-19. Atualmente, são 26 leitos de CTI e 19 de enfermaria em funcionamento.