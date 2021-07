Pericar é o primeiro da linha sucessória do PSL-RJ - Arquivo

Por Irma Lasmar

Publicado 05/07/2021 14:46

SÃO GONÇALO - Depois de ganhar dois deputados estaduais (Jalmir Junior e Rafael do Gordo), a cidade pode ganhar um representante na Câmara Federal. Com o afastamento do deputado Daniel Silveira, o atual subsecretário municipal de Iluminação Pública, Ricardo Pericar, do Partido Social Liberal, assume a vaga caso o titular não retorne após quatro meses e um dia. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados recomendou a suspensão por três meses do exercício do mandato e de todas as prerrogativas do parlamentar. Daniel Silveira foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal e responde a vários processos no Conselho de Ética.

Pericar é o primeiro da linha sucessória do PSL-RJ, o que significa que pode substituir qualquer deputado federal que se afaste ou seja afastado pelo tempo mínimo de quatro meses e um dia. Antes deste período, a suplência não empossa.

Ricardo de Souza Costa tem 55 anos e é empresário da área da educação. Antes de perder as eleições para prefeito no ano passado e receber o convite do eleito Capitão Nelson, Pericar foi subsecretário municipal de Obras, exerceu três mandatos de vereador e ocupava a função de vice-prefeito até romper com o ex-chefe do Executivo, José Luiz Nanci. Candidato a deputado federal nas eleições de 2018, Pericar conquistou mais de 30 mil votos, chegando na primeira suplência do partido.

Seu trabalho ganhou destaque nas fiscalizações contra a corrupção. Ficou muito conhecido por toda a cidade ao encabeçar o movimento denominado "Fora Ampla", que lutava contra os preços abusivos da concessionária e a implantação do chip em substituição ao medidor de energia.