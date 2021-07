Locais como a Praça Dr. Luiz Palmier, a Praça do Colubandê, Neves, Zé Garoto e o viaduto do Alcântara, entre outros, foram alvos da ação - Divulgação

Locais como a Praça Dr. Luiz Palmier, a Praça do Colubandê, Neves, Zé Garoto e o viaduto do Alcântara, entre outros, foram alvos da açãoDivulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 05/07/2021 22:00

SÃO GONÇALO - Com a chegada da estação mais fria do ano, a Secretaria de Assistência Social intensificou o acolhimento da população em situação de rua. Locais como a Praça Dr. Luiz Palmier, a Praça do Colubandê, Neves, Zé Garoto e o viaduto do Alcântara, entre outros, foram alvos da ação, que segue as orientações técnicas do Ministério da Cidadania. Foram realizados mais de 30 atendimentos neste período do inverno.

“Essas atividades de assistir e acolher a população mais vulnerável de nossa cidade é algo rotineiro. Mas, por conta das baixas temperaturas do inverno, intensificamos as ações para evitar que essas pessoas fiquem expostas ao frio”, disse o secretário de Assistência Social, Edinaldo Basílio, lembrando que a campanha Aquece São Gonçalo segue até o dia 22 de julho. “Temos ainda cerca de 15 dias e a campanha está com uma ótima adesão. A população de São Gonçalo tem se mostrado muito solidária. Convoco todos os gonçalenses a ajudar o próximo”.

As doações podem ser entregues até o dia 22 de julho (quinta-feira) no Centro Pop – que fica localizado na Rua Maria Cândido, nº 42, no bairro Mutondo – de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Segundo a coordenadora do Centro Pop, Sabrina Rosa dos Santos, já foram recolhidos e distribuídos nesta campanha cerca de 40 cobertores até o momento, além de blusas de frio, tanto masculinas quanto femininas, meias, calças e outros itens de inverno.

A Rota Gastronômica de São Gonçalo também aderiu ao movimento e já contabiliza 10 pontos de arrecadação: Invictos Burger e Bravos Pizzaria, na Praça Leonor Correa, na Trindade; Guimas Bar e Choperia, na Rua Dr. Alfredo Backer, Mutondo; Russo’s Restaurante e Pizzaria, na Av. Roberto Marinho, Colubandê; Oishi, na Rua Sá Carvalho, Brasilândia; Karolé, Rua Eduardo Ornelas, Parada 40; Dois Lados Taproom, Av. Presidente Kennedy, Jardim do Partage; Garage Pub Masterpiece, Travessa São Gonçalo, Centro; Justo Café, Estrada dos Menezes, Parque das Águas Empresarial e Tuttopizza, Rua Dr. Francisco Portela, Parada 40.

A sede da Prefeitura de São Gonçalo é outro ponto de recolhimento. Os itens aceitos são casacos, mantas, edredons e cobertores - novos ou seminovos.