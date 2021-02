A motocicleta Honda PCX 150 de cor prata era produto de roubo da área da 56ª DP (Comendador Soares) Divulgação/ 21º BPM

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 18:17

21º BPM efetuaram a prisão de um homem ao encontrar o mesmo, no local informado, em posse de uma pistola, um rádio transmissor e uma motocicleta que era produto de roubo. Após receber informações de que indivíduos armados estariam circulando pela Rua Manoel Andrade Ferreira, bairro São Matheus, em São João de Meriti , policiais militares doefetuaram ade um homem ao encontrar o mesmo, no local informado, em posse de uma pistola, um rádio transmissor e uma motocicleta que era produto de roubo.

De acordo com as informações do Batalhão, apenas um indivíduo foi flagrado na operação. Após consultas no portal de segurança, foi confirmada a origem da motocicleta e a mesma foi apreendida pela equipe policial.