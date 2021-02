Na operação, foram apreendidos um revólver com cinco munições intactas e uma Kombi branca Divulgação/ 21º BPM

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 13:00

21º BPM prenderam em flagrante um acusado de roubo, que não teve a identidade revelada, em Policiais Militares doprenderam em flagrante um, que não teve a identidade revelada, em São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

De acordo com informações do Batalhão, uma equipe estava em patrulhamento na Av. Automóvel Clube esquina com Rua Alfredo Alves de Oliveira, quando foi abordada por um homem que tinha acabado de ter sua motocicleta roubada. A vítima ainda informou aos agentes que, após o assalto, a moto foi conduzida por um indivíduo que estava sendo escoltado por uma Kombi.

Publicidade

Diante dos fatos e após realização de buscas pela região, os policiais encontraram o veículo com um suspeito dentro, em posse de um revólver. O acusado confessou o crime e foi conduzido para a 54°DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, aonde permaneceu preso.

Na operação, foram apreendidos um revólver com cinco munições intactas e uma Kombi branca, ano 2000.

Publicidade

O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

Leia também: Temporal deixa São João de Meriti em estágio de observação