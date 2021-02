Com o acusado foi apreendido uma pistola cal 40, um carregador e seis munições intactas 21º BPM

Publicado 18/02/2021 19:00

21°BPM, em criminoso em flagrante durante roubo de carro no bairro Jardim Meriti. Com o acusado foi apreendido uma pistola cal 40, um carregador e seis munições intactas. No final da noite de ontem (17/02), uma guarnição do, em São João de Meriti , prendeu umem flagrante duranteno bairro Jardim Meriti. Com o acusado foi apreendido uma pistola cal 40, um carregador e seis munições intactas.

De acordo com o Batalhão, uma equipe estava em patrulhamento na Rua Joana Kalil, em Jardim Meriti, quando foi alertada por uma vítima que seu automóvel tinha acabado de ser roubado. Após realizar buscas, a PM conseguiu encontrar o veículo e um homem armado do lado de fora do carro que, ao avistar a equipe, efetuou vários disparos em desfavor da guarnição.

Ainda segundo informações da PM, o suspeito tentou pular o muro de uma residência, porém foi alcançado e preso pela equipe.

Por fim, todos foram conduzidos a 54ª DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para a confecção do registro, aonde o acusado permaneceu preso por roubo e tentativa de homicídio.

O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.