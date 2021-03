Por O Dia

Publicado 06/03/2021 07:30 | Atualizado 06/03/2021 07:39

Neste sábado (6), será a vez de São João de Meriti receber a visita do governador em exercício,, fechando a semana do, que já passou por vários municípios da Baixada durante a semana. O prefeito da cidade, Dr. João Ferreira Neto juntamente com a comitiva do governador, que conta com a presença do Deputado Léo Vieira, vice-líder do governo e presidente da Frente Parlamentar da Baixada Fluminense, percorrerá o município, a partir das 9h.