21º BPM, em ameaçada pelo próprio irmão de morte. Ainda segundo informações do Batalhão, a vítima havia saído de sua residência, pois o acusado estava a caminho do local para matá-la.

Neste fim de semana, o, em São João de Meriti , foi acionado por uma vítima que informou à guarnição ter sido. Ainda segundo informações do Batalhão, a vítima havia saído de sua residência, pois o acusado estava a caminho do local para matá-la.

Diante dos fatos, a equipe policial procedeu ao local informado onde, ao se passar alguns minutos, o acusado chegou em seu veículo. De imediato, foi realizado a abordagem pessoal no acusado e encontrado 01 revólver cal. 38 com 06 munições intactas com o mesmo.



Por fim, evitando que uma tragédia acontecesse, os PMs deram voz de prisão ao indivíduo, que não teve a identidade revelada, e procedeu a 54ª DP (Central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro de ocorrência.



O 21º BPM relembra que a população é parte fundamental para a segurança do município, e solicita que, em caso de denúncias ou atitudes suspeitas, ligue pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.



