Ocorrência aconteceu na noite deste domingo (16), no bairro Balneário - Letycia Rocha (RC24h)

Ocorrência aconteceu na noite deste domingo (16), no bairro BalneárioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/01/2022 14:56

Um motorista com sinais de embriaguez atropelou duas pessoas na noite deste domingo (16), no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

De acordo com a polícia, as duas vítimas, homens com idades de 35 e 41 anos, foram atingidas pelo condutor do veículo, identificado como J.D.S., de 45 anos, na Rua Comandante Ituriel. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves e encaminhados para uma unidade de saúde.

O motorista foi detido e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passou por exames de alcoolemia, testando positivo, ficando preso em seguida.

Ainda conforme a polícia, ele já possui seis anotações criminais.