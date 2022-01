Após os crimes, os suspeitos o abandonaram atrás do circo instalado no bairro Nova São Pedro, fugindo com o carro - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 17/01/2022 17:23

Um motorista de aplicativo foi vítima de sequestro, na madrugada desta segunda-feira (17), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.



De acordo com a ocorrência da Guarda Municipal, os agentes estavam em patrulhamento na Praça das Águas, quando foram abordados pelo condutor, identificado como Diogo. Ele relatou ter sido chamado para corrida próximo à Base Aeronaval, onde três homens embarcaram no veículo.



Os criminosos renderam e sequestraram a vítima, obrigando o motorista a dirigir enquanto realizavam uma série de assaltos no município de Iguaba Grande. O veículo envolvido é um Fiat Uno Vivace, placa LUN 5630, de cor vermelha.



Após os crimes, os suspeitos o abandonaram atrás do circo instalado no bairro Nova São Pedro, fugindo com o carro.



A vítima foi conduzida pela guarnição à 125ª DP para Registro de Ocorrência, e após foi acompanhado até o Terminal Rodoviário para conseguir condução para Araruama. A guarnição permaneceu com o mesmo, prestando apoio financeiro e para sua segurança.