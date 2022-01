O caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia) - Internet

Publicado 18/01/2022 15:06

REGIÃO DOS LAGOS - Dois homens tentaram assaltar um ônibus da Viação Salineira na tarde desta segunda-feira (17). Durante o crime, ocorrido na Estrada da Cruz, em São Pedro da Aldeia, o motorista de 38 anos foi baleado.

Mesmo após a tentativa, o colaborador seguiu com o veículo e acabou sendo atingido no braço e tórax. Após o incidente, populares o socorreram para o Pronto Socorro do município, onde segue estável até o momento.

O caso foi registrado na 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

Por conta da ocorrência, a Salineira informou que a linha 516 – São Pedro x Farmácia Velha está temporariamente suspensa.