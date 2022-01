São Pedro da Aldeia inicia construção emergencial de ranchos para pescadores da Baleia - ascom

Publicado 19/01/2022 18:40

REGIÃO DOS LAGOS - Seguindo a determinação do prefeito Fábio do Pastel (PL), a Secretaria de Urbanismo e Habitação de São Pedro da Aldeia deu início à construção de quatro ranchos para pescadores do bairro Baleia. As obras começaram na segunda-feira (17) e a equipe de trabalho avança com a marcação para concretagem do radier, um tipo de fundação.

Respeitando os dias de isolamento após ter testado positivo para Covid-19, o prefeito Fábio do Pastel destaca que irá acompanhar as obras no local após a quarentena e reforça o compromisso com os trabalhadores. “Acompanho o desenvolvimento do projeto de perto e estou muito feliz com o início das obras. A prefeitura precisa cumprir uma decisão judicial e nossas equipes já estão empenhadas em oferecer uma estrutura de qualidade para os pescadores da Baleia”, afirmou.

Com uma área inicial de 32m² de construção, a obra é feita com verba própria. Os quatro boxes integram um projeto maior da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, que visa a construção de 21 ranchos de pescadores ao lado do posto de saúde do bairro.

Os primeiros ranchos, construídos de forma emergencial, irão atender a demanda dos pescadores que não poderão mais utilizar a estrutura construída na faixa de areia. O rancho antigo será demolido por ordem judicial, assim que a obra estiver pronta, em cerca de 90 dias.

Secretário de Urbanismo e Habitação, Fernando Frauches destaca que os ranchos são de extrema importância para o pescador e a indústria pesqueira em geral. “Eles são utilizados para guardar o material de pesca e, com isso, o pescador tem seu espaço, garantindo dignidade ao seu trabalho. Nosso projeto tem apoio da secretaria de Meio Ambiente e da Pesca, por meio da Coordenadoria de Pesca e da Associação de Pescadores da Baleia”, explicou.

O processo de licitação para a construção dos outros 17 ranchos segue os trâmites legais e, em breve, o local vai ganhar uma estrutura adequada para os pescadores da Praia da