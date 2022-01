Trio é detido com mais de 3 mil pinos de cocaína em São Pedro da Aldeia - Ludmila Lopes (RC24h)

Trio é detido com mais de 3 mil pinos de cocaína em São Pedro da AldeiaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 21/01/2022 19:22

REGIÃO DOS LAGOS - Equipes do GAT (Grupo de Ações Táticas) prenderam um homem e apreenderam dois menores, com idades de 16 e 17 anos, por tráfico de drogas em São Pedro da Aldeia, na Estrada velha de Iguaba, no bairro Balneário, nesta sexta-feira (21).



Já de posse das informações sobre o tráfico na região, agentes do GAT montaram um cerco tático no local e conseguiram deter o rapaz maior de idade, que até tentou fugir para o interior de uma quitinete, mas foi pego ainda no portão. Ao ser questionado, admitiu ter uma carga de drogas nos fundos da residência.



Quando os agentes entraram, localizaram os adolescentes escondidos no banheiro. Durante busca pelo local, foi localizada uma sacola com 215 trouxinhas de erva seca prensada.



Após abordagem, os suspeitos deram a localização de onde estariam as demais cargas. Inicialmente, em um terreno próximo ao ‘beco da pureza’, foi encontrada uma sacola preta contendo 300 trouxas de erva seca prensada e 100 pinos de cocaína.



Em seguida, em um lugar conhecido como “Torre”, dentro de um tonel, foram localizados 3.304 pinos de cocaína e 931 trouxas de erva seca prensada.



O trio foi levado até a 125ª DP, onde o maior de idade foi preso por tráfico de drogas e os dois menores foram apreendidos por crime análogo. Além disso, foi identificado que haviam varias anotações criminais anotadas em nome dos meliantes.

