Adolescentes são apreendidos com drogas na Região dos LagosLetycia Rocha (RC24h)

Dois adolescentes foram apreendidos com drogas nesta quarta-feira (24) pela Polícia Militar em cidades da Região dos Lagos.



No bairro Parque Estoril, em São Pedro da Aldeia, o menor, de 16 anos, foi capturado após uma denúncia anônima dando conta sobre a venda de entorpecentes próximo à Casa da Flor, na Estrada dos Passageiros.



Ao chegarem no local, os policiais flagraram dois elementos que, ao perceberem a presença da viatura, entraram em fuga. Um dos acusados foi capturado com uma sacola contendo 64 cápsulas de cocaína e 24 buchas de maconha. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Central de Flagrantes do dia, autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.

Já no Porto do Carro, em Cabo Frio, um adolescente foi detido com 50 cápsulas de cocaína, 40 tiras de maconha, dez pedras de crack e R$ 15 em espécie após uma denúncia. Ele foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e apreendido por crime análogo ao tráfico de drogas.