As unidades de saúde voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (29) - Divulgação

As unidades de saúde voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (29)Divulgação

Publicado 25/08/2022 19:14

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, informou, através de nota, que todas as unidades de saúde do município (UBS e ESFs) terão seu horário de funcionamento reduzido nesta sexta-feira (26). Os postos funcionarão das 7h às 13h.

A alteração foi feita porque as equipes de atendimentos participarão de um treinamento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa tem como objetivo melhorias e humanização no atendimento aos usuários do SUS.

As unidades de saúde voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (29), a partir das 7h.