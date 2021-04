Saquarema fica na Região dos Lagos Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 15:27

Saquarema, localizada na Região dos Lagos, foi destaque pelo segundo ano consecutivo na Escala Brasil Transparente – Avaliação 360° (EBT 360°), metodologia usada para medir a transparência pública nos estados, no Distrito Federal e nos 665 municípios com mais de 50 mil habitantes. De acordo com o levantamento divulgado pela Controladoria-Geral da União (CGU), a cidade recebeu nota 8.56, ocupando o 9º lugar no Estado do Rio de Janeiro e o 174° lugar no país. A avaliação de Saquarema supera a média estadual (7.8) e a média dos municípios fluminenses (6.72).

Desde o início de 2017, Saquarema registra aumento em suas notas relacionadas à transparência, saltando de 0.55 naquele período para 8.33 na avaliação 2018/2019, o que representa crescimento de 1514%. A melhora nas notas parece refletir a elaboração de ações que ampliam o sistema de transparência na gestão, oferecendo as informações necessárias para garantir melhorias na prestação de contas e acesso à informação. “Sempre prezamos pela transparência. Não só por ser uma determinação legal, mas pra poder prestar contas à população de tudo o que é feito com os recursos públicos. Estamos melhorando a cada ano, e tenho certeza de que na próxima avaliação da CGU seremos melhor avaliados. Vamos manter os pontos que acertamos e corrigir os itens que precisam ser melhorados para alcançar a nota 10”, disse a prefeita Manoela Peres.

Publicidade

A Escala Brasil Transparente - Avaliação 360º é uma metodologia de monitoramento que incorpora aspectos da transparência ativa, tais como a verificação da publicação de informações sobre receitas e despesas, licitações e contratos, estrutura, servidores, obras públicas, entre outras. A CGU aprofunda o monitoramento da transparência pública e possibilita o acompanhamento das ações implementadas por estados e municípios na promoção do acesso à informação. Para acessar a íntegra da pesquisa, a Controladoria Geral da União desenvolveu uma plataforma específica para a Escala Brasil Transparente, que pode ser acessada clicando aqui.