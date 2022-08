Saquarema terá seu primeiro grupo de ballet municipal - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema terá seu primeiro grupo de ballet municipal

Publicado 17/08/2022 17:12

Com o objetivo de preparar novos bailarinos que possam representar a cidade em grandes companhias de dança ou em escolas técnicas renomadas, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, iniciou as atividades do primeiro grupo de Ballet Municipal de Saquarema.

Escolhidos através de um criterioso processo seletivo, realizado no mês de junho, os 14 bailarinos aprovados, com idades que variam entre 9 e 21 anos começaram a receber orientações e aulas sobre técnicas de dança clássica. Os encontros acontecem no Teatro Municipal Mario Lago, no Centro.As oficinas são ministradas por Marcio Nascimento, bailarino formado pela Escola de Dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e membro fundador do Colegiado Estadual da Dança do Rio de Janeiro. Marcio é criador de coreografias premiadas em diversos festivais de dança em todo o estado, além de Maitrê D'Ballêt e assessor especial da Secretaria de Cultura de Saquarema.Neste primeiro momento, as atividades estão focadas na consolidação do ensino das técnicas da dança clássica e na construção de coreografias que possibilitem futuramente a participação do grupo em festivais, mostras e eventos de dança em todo o país. Para isso, os componentes se reúnem três vezes por semana, em ensaios intensos e que exigem muita dedicação.“Ver minha neta participar deste grupo é muito gratificante. Ela sempre gostou de dançar, mas depois que entrou no projeto o interesse dela pelo balé clássico mudou muito. Hoje ela conta os dias para os ensaios e tem se dedicado cada vez mais”, comentou orgulhosa Dona Cristina, avó da integrante do grupo e bailarina, Nina Morena.Os interessados em integrar o 1º Grupo de Ballet Municipal devem ficar atentos. No início de 2023, haverá um novo processo de seleção. Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Rua Coronel Madureira, 77, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, ou pelo e-mail cultura@saquarema.rj.gov.br.