Saquarema participa da 6ª Semana do Meio Ambiente no Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo participou da 6ª Semana do Meio Ambiente, que aconteceu nos dias 22 e 23 de setembro, no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O evento busca fomentar a capacidade crítica da comunidade em prol do meio ambiente, promovendo a divulgação científica de trabalhos desenvolvidos na área.



O evento teve como tema principal os 30 anos da ECO-92: passado, presente e futuro. Para falar sobre o assunto, uma mesa redonda intitulada “Nos 30 anos da ECO-92: a força das mulheres nas iniciativas voltadas para a sustentabilidade”, contou com a participação de quatro mulheres influentes na causa ambiental. Entre elas, a coordenadora do Programa Bandeira Azul, Marcelli Ladeira Gomes, representando a cidade de Saquarema.



“Foi muito gratificante poder representar Saquarema na Semana do Meio Ambiente e poder contar um pouco sobre o desenvolvimento do programa Bandeira Azul, na Praia de Itaúna, como forma de exercer um turismo sustentável e com foco na importância da educação e conscientização ambiental da comunidade local e visitantes, fomentando assim, a cultura oceânica, em meio à Agenda 2030 e à Década do Oceano”, disse a coordenadora.

O principal objetivo do Programa Bandeira Azul é conscientizar a sociedade, empresários do segmento náutico e gestores públicos quanto à necessidade de proteger ambientes marinhos e costeiros, incentivando a realização de ações com foco em gestão, qualidade, proteção e educação ambiental.



Além dos debates em torno de assuntos atuais e relevantes da área ambiental, os cursos de capacitação em temas específicos, minicursos e oficinas também foram oferecidos aos participantes.