Silva Jardim- O morador de Silva Jardim, pintor de automóveis e pescador esportivo Mazaropi Moreira dos Santos, teve a iniciativa de pedir no grupo de mídias sociais, WhatsApp, apoio dos outros integrantes para que fizessem um mutirão de limpeza da Lagoa de Juturnaiba. O local da limpeza, chama-se Cabiúnas, que fica a distância de 5 Km do centro de Silva Jardim(RJ), um local muito visitado por turistas para prática de pesca e observação da natureza.

Diante de uma visita com sua família, Mazaropi, levando ainda parentes de Rio das Ostras para conhecer o local, ficou envergonhado de mostrar aos familiares que não conheciam, pois o local estava cheio de lixo deixado por turistas e outros pescadores "... aquilo me revoltou né!?...eu fiquei com vergonha, aquele lixo na lagoa, o maior bem que a gente tem?"(sic).

Foi quando ele teve a ideia de colocar no grupo de Whatssap "Amigos da lagoa " e fazer o mutirão no domingo. Atendido no pedido, vários pescadores no dia 30/08, dirigiram-se para o local e com seus próprios barcos, saíram para locais diferentes e começaram a coleta de lixo.

No lixo havia de tudo, garrafas PET, sacolas, vidros e uma quantidade enorme de outra coisas, e ainda tiraram 03 televisões de tubo de dentro da lagoa, cerca de uma tonelada de lixo foi retirada e levada aos poucos por barcos para a margem, e depois parar dentro dos veículos, trazendo para cidade para ser recolhido pelo serviço público de limpeza.

Ainda reclamou de pescadores que deixam as redes velhas pra trás, mas que a maioria do lixo, é da própria população do município que joga lixo dentro dos córregos, como o valão da caixa, tudo vai parar na lagoa de Juturnaíba "...aí não é só o cara que vem de fora, geralmente quem vem de fora leva o lixo de volta!"(sic).

( concessionária responsável pela manutenção da Barragem da Lagoa de Juturnaíba) Mazaropi disse ainda, que apesar do grupo ser novo, a ideia é fazer reuniões para debater este tema, inclusive, mostrou o lixo para um dos funcionários "Rogério" da Prolagosque se prontificou de ajudar na próxima vez que tiver o mutirão.

A previsão é de fazer dois mutirões por ano, e ainda finalizou: "...eu gostaria muito que as pessoas que frequentam lá né? Que, olhassem mais um pouquinho pela natureza, pela lagoa né? O maior bem que a gente tem, né?(Sic).