Silva Jardim é um dos 76 municípios do estado a permanecer com aulas remotas Foto: Amanda Perobelli

Por O Dia

Publicado há 4 segundos

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, optou por não retornar com o ensino presencial neste mês de outubro. De acordo com a Secretaria de Educação do município, há um decreto em vigência até o fim do mês e ele será respeitado. Ainda segundo a Prefeitura, não há previsão de retorno presencial. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, a decisão de retornar com as aulas presenciais fica a cargo das prefeituras, mesmo na rede estadual.



Mesmo sem aulas presenciais, todas as escolas ficarão abertas para que os estudantes retirem o material didático. A Prefeitura divulgou nessa quinta-feira (22) o cronograma de entrega e recebimento das atividades impressas. No comunicado, o órgão informou aos pais e responsáveis que as atividades impressas estão sendo entregues e recebidas nas unidades escolares ou nas casas dos alunos que residem distante de sua escola.



O município de Silva Jardim se encontra em situação de bandeira azul, e não registra nova morte por coronavírus desde o dia 19 de setembro. Segundo boletim divulgado nessa quinta-feira (22), a cidade contabiliza 778 casos de Covid-19. Ao todo, 12 vidas foram perdidas para a doença.