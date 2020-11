Por O Dia

Publicado 16/11/2020 11:20 | Atualizado 16/11/2020 12:22

SILVA JARDIM - Além de escolher Jaime Figueiredo Lima (PROS) como prefeito , os moradores de Silva Jardim, no interior do Rio, elegeram nesse domingo (15) os nove vereadores que vão compor a Câmara Municipal a partir de 2021. O município não teve nenhum vereador reeleito. No total, 15.232 eleitores foram às urnas no dia da votação.O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) terá o maior número de representantes no Legislativo, serão quatro ocupantes das nove cadeiras na casa. O partido, no entanto, sofreu indeferimento de candidatura pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) na última sexta-feira (13) , sendo assim, os vereadores eleitos pelo partido correm o risco de não assumir suas vagas.– 695 votos;– 650 votos;– 587 votos;– 567 votos;– 539 votos;– 532 votos;– 459 votos;– 391 votos;– 289 votos.