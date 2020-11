Por O Dia

Publicado 26/11/2020 14:34

SILVA JARDIM - Começou nessa quarta-feira (25) o período de pré-matrícula para as escolas municipais de Silva Jardim, no interior do Rio. As inscrições podem ser feitas até o dia 11 de dezembro por meio de formulário disponibilizado pela Prefeitura da cidade em suas redes sociais. Serão ofertadas vagas para estudantes de creche integral, creche parcial, pré-escola e ensino fundamental.Devido à pandemia do coronavírus, a renovação de matrícula, excepcionalmente em 2020, acontecerá de forma automática. A matrícula para alunos que ingressarão em unidades escolares da zona urbana vai de 11/01/2021 a 22/01/2021, enquanto para alunos que ingressarão em unidades escolares da zona rural vai de 25/01/2021 a 29/01/2021.A Prefeitura do município divulgou em seu perfil nas redes sociais que vem realizando desde a última semana um trabalho de reforma em algumas escolas da rede municipal de ensino já pensando no próximo ano letivo. Por conta da pandemia, as escolas estão sem aulas presenciais e não há previsão de retorno. Confira abaixo quais são os documentos necessários para efetivação da matrícula na rede municipal:– cópia de certidão de nascimento ou de casamento;– atestado de vacinação, para alunos da Educação Infantil;– comprovante que indique o ano de escolaridade a ser cursado (protocolo de transferência e ou histórico escolar);– comprovante de residência atual;– cópia do CPF e RG do responsável dos(as) alunos(as) menores de 18 anos de idade, ou do próprio(a) aluno(a) se maior de idade;– declaração de trabalho da mãe ou responsável, no caso das Unidades Escolares de Ensino com horário integral (Creche);– 02 (duas) fotos 3 x4;– carteira de identidade do aluno;- Termos de Autorização de Uso de Som e Imagem.- Os candidatos às vagas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental – 1º ao 9º ano de escolaridade - serão classificados de acordo com os seguintes critérios:a)A escola ser próxima a residência do candidato, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da Educação Básica. (Redação dada pela Lei nº 13.845, de2019);b)Nas Creches integrais às mães que apresentarem comprovante de trabalho externo ao domicílio.