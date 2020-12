Por O Dia

Publicado 29/12/2020 19:42 | Atualizado 29/12/2020 19:46

SILVA JARDIM – Faltando menos de uma semana para a posse, na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, cinco dos nove vereadores eleitos no município se uniram para formar uma aliança entre dois partidos e elegerem o novo presidente da Câmara de Vereadores. Em vídeo divulgado nesse domingo (27), o vereador Fabrício de Napinho (PSD), se apresentou como futuro chefe do Legislativo.Na publicação de pouco mais de 40 segundos, Fabrício, ao lado da vereadora Andreia Menezes (PSD), e dos vereadores Henrique Gouveia (PL), Liés Abibe (PL), Claudinho de Ivo (PL) e Marcelinho Pedreiro (PL), anunciaram uma aliança entre o Partido Social Democrático e o Partido Liberal para definir os cargos dos vereadores dentro da Câmara. Segundo Fabrício, após uma “grande” reunião entre os partidos, os nomes foram escolhidos.“Ficou definido que, eu, Fabrício de Napinho sou o presidente da Câmara, com Henrique Gouveia na vice [presidência], Andreia Menezes a 1º Secretária e Liés o 2º Secretário, contando com a ajuda do Marcelinho e do Claudinho”, comunicou o vereador eleito, em vídeo publicano no Facebook. Além de Fabrício, Henrique Gouveia, anunciado como vice, também falou por alguns segundos à população.Essa aliança pode definir o futuro de Silva Jardim, que segue sem prefeito eleito desde que Jaime Figueiredo (PROS), candidato mais votado nas eleições, foi impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) de assumir o cargo . De acordo com o TRE, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) não possuía CNPJ válido no município de Silva Jardim na data da sua convenção partidária.Além disso, segundo a decisão do órgão, a situação regular obtida pelo partido foi concedida em natureza precária, sendo assim, o PROS teria permanecido quase metade do período eleitoral de forma irregular. Na última sexta-feira (18) Jaime e outros quatros vereadores filiados ao PROS não foram diplomados em cerimônia do TRE O município pode passar por uma nova eleição suplementar, como aconteceu em março deste ano. Caso a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantenha o PROS com a candidatura indeferida, o novo presidente da Câmara de Vereadores deverá assumir interinamente o cargo de prefeito até que sejam convocadas novas eleições na cidade.